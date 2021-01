A320 maakt voorzorgslanding op Maastricht Aachen Airport

Een Airbus A320 met motorproblemen heeft donderdag een voorzorgslanding gemaakt op de luchthaven van Maastricht. Het toestel landde veilig met één motor.

Voorzorgslanding

De Airbus A320, met registratie 9H-FHB, kwam vanuit het Roemeense Bacau. Net na twaalf uur maakte de Airbus een succesvolle voorzorgslanding op de Nederlandse luchthaven. Op de luchthaven werd grootst opgeschaald naar een zogeheten GRIP 1-melding, waarbij samenwerking tussen hulpdiensten noodzakelijk is.

Motorproblemen

“Bij de Airbus was een motor uitgevallen. Dan treedt een standaard procedure in werking dat hulpdiensten worden ingeschakeld bij de landing. Dat hebben we gedaan. Het vliegtuig is veilig geland”, zo meldt de luchthaven aan De Limburger. Maastricht was ook de eindbestemming van de A320 die geen passagiers aan boord had.

Screenshot Flightradar24