Airbus onthult plan voor de allereerste CO2-vrije vlucht

Airbus meldt dat ze in 2035 haar eerste CO2-vrije vlucht willen uitvoeren, volgens het bedrijf is het een historisch moment in de luchtvaartsector.

In een verklaring, zei Glenn Llewellyn, Vice President van het “Zero-emmissions” project: “Vijf jaar geleden stond waterstof nog niet op onze lijst van emissie reducerende producten. “Maar overtuigende gegevens van andere transportindustrieën veranderden dat snel. Vandaag de dag zijn we enthousiast over het ongelooflijke potentieel dat waterstof de luchtvaart biedt om duurzamer te kunnen vliegen”. Waterstof wordt op dit moment al gebruikt in bussen en auto’s, maar het staat op dit moment nog aan het begin van haar ontwikkelingen.

Airbus schat dat waterstof het potentieel heeft om de koolstofdioxide-uitstoot van de luchtvaart met maximaal 50 procent te verminderen. Het bedrijf zei dat het ontwerp van het vliegtuig ongeveer 200 passagiers over een afstand van 3200 kilometer kan vervoeren. Het turbopropvliegtuig kan de helft van het aantal passagiers vervoeren, en de helft van de afstand vliegen. Volgens Airbus zal de eerste commerciële vlucht in 2035 plaatsvinden.