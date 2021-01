Boeing sluit Onderzoek- & Ontwikkelingscentrum in Seattle

Boeing bevestigt dat het van plan is om dit jaar een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Seattle te sluiten, de werkzaamheden die hier worden uitgevoerd worden verplaatst naar een andere locatie.

Het besluit om het Advanced Developmental Composites Center te sluiten, dat 787 composietwerkzaamheden hielp leiden, komt als de Chicago lucht- en ruimtevaartreus zijn personeelsbestand en vastgoedvoetafdruk inkrimpt. Het werk van dit centrum is onderandere het ontwikkelen van structuren voor de Boeing 787, en de ontwikkeling van de vloeibare-waterstoftanks voor ruimtevoertuigen. Het sluiten van de faciliteit zal “onze activiteiten stroomlijnen en zal er efficiënter gebruitk worden gemaakt van de ruimte van onze faciliteit”, aldus het bedrijf. Boeing blijft investeren in de producten die dit centrum ontwikkelde, en in de toekomst zal dit in andere lokale Boeing-faciliteiten plaatsvinden. Boeing heeft gezegd dat het van plan is om door te gaan met zo’n 130.000 medewerkers, ongeveer 20% minder dan het eind van 2019.