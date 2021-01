De traumahelikopters van Nederland

Het Mobiel Medisch Team (MMT) van Nederland beschikt over een vloot van traumahelikopters, de zogenaamde Lifeliners. Daarnaast zijn er ook twee ambulancehelikopters in Nederland. Hoe ziet de luchtvloot van de Nederlandse zorg eruit?

Organisatie

Op 1 mei 1995 startten de ANWB en het VU medisch centrum een pilot met helikopterhulpverlening. Komend voorjaar bestaat de traumahelikopter dus al weer 26 jaar. Aanvankelijk waren de helikopters (twee Bo-105’s) gehuurd van KLM’s Helikopterafdeling, maar inmiddels is er een eigen helikopterpark en staan er acht helikopters klaar. De helikopter is een aanvulling op de regulier ambulance zorg.

Corona-epidemie

Ook zijn de helikopters vele malen ingezet voor vervoer van COVID-19 patiënten. Vaak worden coronapatiënten overgebracht naar andere ziekenhuizen om de spreiding van patiënten te realiseren. De helikopters zijn met name ingezet voor het vervoer van Intensive Care-patiënten.

Hieronder bekijken we de twee helikoptertypes.

EC135 PH-ELP © Remco de Wit

Lifeliner

Het Mobiel Medisch Team (MMT) beschikt over Airbus Helikopters. De EC-135 (H135) van Airbus wordt ingezet als traumahelikopter, ook wel Lifeliner genoemd. De helikoopter wordt met name ingezet, als de arts en verpleegkundige van het MMT zo snel mogelijk ter plaatse moet zijn. Een trauma-arts kan bepaalde handelingen en ingrepen verrichten die een (ambulance-)verpleegkundige niet mag doen. Levensreddende handelingen kunnen dus al buiten het ziekenhuis worden gestart. De heli-MMT wordt doorgaans ingezet bij ernstige ongevallen, waarbij snel starten van een medische behandeling belangrijk is.

EC135 PH-MAA, tijdens een nachtelijke inzet op Terschelling © Leonard van den Broek

Reserve

In totaal worden er vier helikopters ingezet als Lifeliner. Deze zijn gestationeerd in Amsterdam (VUMc, Lifeliner 1), Rotterdam (Zestienhoven, Lifeliner 2), Nijmegen (vliegbasis Volkel, Lifeliner 3) en Groningen (vliegveld Groningen, Lifeliner 4). Tevens zijn er twee reserve toestellen, waarvan één EC-135. Vijf H135-helikopters dus die een startgewicht hebben van ongeveer 2800 tot 2900 kilogram. De tweemotorige heli heeft een lengte van zo’n twaalf meter en is ruim 3.5 meter hoog. Gemiddeld kunnen de toestellen een maximum snelheid halen van 250 kilometer per uur.

H145 PH-OOP © Leonard van den Broek

Ambulancehelikopter

Sinds 2016 wordt de H145 in Nederland ingezet als ambulancehelikopter. Opvallend verschil met de H135 is het hogere startgewicht van 3700 kilogram. Daarnaast is het toestel ook wat groter waardoor er een extra passagier mee kan (in totaal vier). De ambulancehelikopter wordt voornamelijk gebruikt voor patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden. Vaste standplaats van deze helikopters (callsign ‘Medic’) is de vliegbasis Leeuwarden. De medische apparatuur in de helikopter is vergelijkbaar met de medische apparatuur in een ambulance en daardoor kan dus dezelfde zorg worden verleend. Aan boord van de ‘waddenheli’ is standaard geen arts aan boord.

PH-OOP vertrekkend van de helihaven van Terschelling © Leonard van den Broek