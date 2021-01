Hoe Bombardier’s C-Serie de Airbus A220 werd

De Airbus A220 is steeds vaker bij luchtvaartmaatschappijen te zien voor de middellange afstanden. Dit type komt echter voort uit Bombardier’s C-serie, de CS100 en CS300. Hoe is de Airbus A220 ontstaan?

C-Serie

De vliegtuigserie van Bombardier kreeg te maken met enkele tegenslagen. Het type werd ontwikkeld om het middensegment te vullen met plaats voor zo’n 100 tot 150 passagiers. De fabrikant besloot twee modellen te ontwikkelen: de CS100 met 110 zitplaatsen en de CS300 met 135 zitplaatsen. Wegens een gebrek aan orders werd de productie van de twee modellen in 2006 tijdelijk stilgelegd. In 2013 maakte Bombardier de eerste vlucht met de CS100.

Overname

De tegenvallende resultaten en de onzekerheid rondom de C-Serie zorgde voor een overname van Airbus. De Franse fabrikant Airbus nam een meerderheidsbelang met 50,01 procent van de aandelen. De deal werd begin 2018 afgerond. Bombardier en Investissement Québec bezitten nu respectievelijk ongeveer 34 procent en 16 procent, terwijl Airbus het meerderheidsbelang kreeg in de C-Serie van Bombardier.

A220

In de zomer van 2018 werd bekend dat de C-Serie overging in de A220-serie. De A220-familie bestaat uit twee toestellen, de A220-100 en de A220-300, respectievelijk de voormalige Bombardier CS100 en CS300. Inmiddels zijn onder andere Delta Air Lines en Air Canada in bezit van een A220-variant. De -300-variant heeft verreweg de meeste orders gekregen en is met 120 tot 150 passagiers een geliefd toestel. Ook luchtvaartmaatschappij Air France heeft een order staan voor de A220-300. In dat opzicht lijkt het een succesvolle overname en heeft Bombardier inmiddels haar handen volledig van het A220-programma afgehaald.

A220-300 ©Airbus

A220-300 ©Airbus

A220 – ©Airbus