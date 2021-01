Duitsland neemt eerste A350 officieel in dienst

De Duitse overheid neemt haar eerste Airbus A350 officieel in dienst. Dat heeft de Duitse Bundeswehr bekend gemaakt. Het toestel is al langer in het bezit van de luchtmacht echter vlogen er nog geen VIP’s met het vliegtuig. In oktober van het vorige jaar nam de luchtmacht het toestel al in ontvangst. Sinds dien zijn er vele test vluchten uitgevoerd om het personeel te trainen.

Vervangers

De Duitse luchtmacht is al een tijd bezig om haar oudere A340’s met pensioen te sturen. De twee A340’s hebben vaak te maken gehad met technische problemen afgelopen jaren. Met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar is het niet opmerkelijk dat de vliegtuigen vervangen worden. Mede door deze problemen heeft de regering besloten om de nieuwe toestellen aan te schaffen.

Voorbereiding

De luchtmacht heeft al sinds oktober intensief getraind om goed voorbereid te zijn voor de operationele inzet van het type. Naast de training is het interieur van de A350 ook goed onder handen genomen. Lufthansa Technik heeft de Airbus in Hamburg voorzien van een VIP interieur voordat het werd afgeleverd aan de luchtmacht. Eerder vloog deze specifieke A350 al een extreem lange vlucht van 19 uur.