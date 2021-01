Vliegbewegingen Groningen Airport Eelde met 23 procent gestegen in 2020

Ondanks dat de coronapandemie de luchtvaartsector hard heeft geraakt, vooral op het vlak van passagiersaantallen en vliegbewegingen, heeft Groningen Airport Eelde een stijging in het vliegverkeer gehad. De luchthaven had net iets minder dan 40.000 vliegbewegingen in het afgelopen jaar. Dat was 23 procent meer dan in 2019.

Lesvluchten

De toename in het aantal vluchten is te herleiden naar de lesvluchten. Van de bijna 40.000 vluchten was 70 procent een lesvlucht. Eerder in het jaar verplaatste de Martinair Flight Academy haar thuisbasis van Lelystad naar de Groningse luchthaven. Ook de KLM Flight Academy breidde haar aantal bewegingen flink uit.

Drukte

De directrice van de luchthaven, Meiltje de Groot, is blij met het resultaat; “Wij zijn, ondanks het ongekende jaar, blij om te zien dat het aantal vliegbewegingen flink is gestegen. De groei in het lesverkeer is een belangrijke pijler voor Groningen Airport Eelde”. De drukste dag was op vrijdag 11 september. Toen waren er 376 vliegbewegingen op de luchthaven.