Vrachtwagen klem onder A320neo Wizz Air

Op de luchthaven van Gdansk in Polen is een vrachtwagen klem komen te zitten onder een Airbus A320neo van de Hongaarse maatschappij Wizz Air. Dit voorval gebeurde tijdens het omdraaien van het toestel. Vermoedelijk is de vrachtwagen zelf achteruit tegen het vliegtuig gereden. Het toestel werd klaargemaakt voor de vlucht naar Stockholm. W61731 vertrok later uiteindelijk toch met een ander vliegtuig naar Zweden.

Schade

De bestuurder van de vrachtwagen is niet gewond geraakt tijdens het incident. Er waren ook geen passagiers aan boord van het toestel. De vrachtwagen verzorgde vers water voor gebruik aan boord. Uit voorzorg zijn de brandweer en ambulance dienst toch uitgerukt. De vrachtwagen heeft flinke schade opgelopen. In de foto’s is goed te zien dat de vrachtwagen echt klem onder de romp vast zit. Wat de exacte schade aan het toestel is, is nog niet bekend. Sinds het incident heeft het vliegtuig nog niet gevlogen.

#Incidente Un Airbus A320neo (HA-LJB) entregado a #WizzAir en julio del 2020, colisionó con un camión en el aeropuerto de Gdansk, Polonia. De acuerdo con fuentes locales al momento del choque la aeronave y el vehículo se encontraban vacíos, por lo que nadie resultó herido. pic.twitter.com/C8TcK7flcp — EnElAire (@En_ElAire) January 7, 2021