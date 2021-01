Airbus leverde 566 vliegtuigen in 2020

Airbus heeft vorig jaar 566 nieuwe toestellen afgeleverd aan haar klanten. Daarmee leverde de vliegtuigbouwer 34 procent minder dan in het jaar daarvoor. Vanwege de coronapandemie had Airbus de productie in april van 2020 al bijgesteld. Ondanks de afname in het vliegverkeer zijn er 383 nieuwe bestellingen gedaan bij de bouwer. Daarmee heeft Airbus nog 7.184 toestellen in bestelling. De A320 familie was het best lopende type van het jaar.

Types

In totaal leverde Airbus 566 vliegtuigen aan 87 verschillende maatschappijen. Hieronder is de verdeling van de toestellen te zien:

A220 – 38

A320 – 446 (431 NEO toestellen)

A330 – 19 (13 NEO toestellen)

A350 – 59

A380 ­– 4

