Eindhovense studenten houden alles over hybride-elektrisch vliegen bij

De hoeveelheid beschikbare informatie over innovatieve onderwerpen als hybride-elektrisch vliegen neemt met grote sprongen toe.

Wereldwijd houden honderden bedrijven en instellingen zich bezig met de verduurzaming van de luchtvaart en er komen er elk jaar weer veel bij. Als je je als professional, student of hobbyist hierin wilt verdiepen is Google je beste vriend. Maar het blijft een tijdrovende klus. Twee studenten van de Fontys Hogeschool uit Eindhoven denken dat het anders kan. Zij bouwen samen met een groep medestudenten een grafische database hybride-elektrisch vliegen. Up in the Sky sprak met de Brabantse studenten Gerard Snijkers en Sjoerd Weigergangs over hun ambitieuze project.

Finance

Beide Fontys-studenten zijn begin 20 en zitten in het vierde jaar van hun studie. Snijkers komt uit Haelen (Limburg) en volgt de opleiding Finance & Control. Hij heeft een bijbaantje als logistiek medewerker en houdt van voetballen. Gerard Snijkers vertelt: “Ik heb tijdens mijn opleiding stagegelopen bij PACCAR Financial Europe. Dit is de eigen financiële dienstverlener van DAF. Ik heb mij beziggehouden met het risicobeheersingskader en zaken als administratieve organisatie en operational audit, maar kreeg ook steeds meer belangstelling voor data.”

ICT

Zijn collega Weigergangs is druk met het laatste jaar van zijn studie ICT & Business. Hij woont in Oss en heeft als hobby’s fitness en fotografie. “Ik heb stagegelopen bij de afdeling Radiotherapie in het Radboudumc. Hier heb ik me beziggehouden met de herinrichting van de zorgpaden die gebruikt worden binnen de afdeling. Deze waren namelijk niet meer te beheren en daardoor niet meer up-to-date. Dit probleem heb ik uiteindelijk op weten te lossen door een database te ontwikkelen. Verder vind ik het analyseren van data heel leuk. Ik onderzoek graag de nieuwste technologieën op gebied van ICT om ervoor te zorgen dat de bedrijfsvoering van een bedrijf verbeterd wordt door de toepassing van die technologie”, aldus Weigergangs.

Startup

De studenten hebben elkaar ontmoet bij de Fontys-minor Data Driven Business Lab. Daarbij werken ze samen met flooid, een startup die zich richt op organisatie- en systeemtransitie met behulp van leer- en innovatie-platformen. De platformen ondersteunen hele menselijk processen als leren en innoveren. Mensen worden aan mensen gekoppeld, data-objecten aan data-objecten en mensen aan data-objecten. Binnen de minor wordt gekeken naar het samenbrengen van het bedrijf en de data die zij hebben. Hierbij wordt onderzocht of er ontwikkelingen binnen het bedrijf doorgevoerd kunnen worden aan de hand van de data die er beschikbaar zijn. De minor behoort niet tot het ‘standaard onderwijs’; er worden geen lessen gegeven, maar studenten met verschillende studie-achtergronden en nationaliteiten werken samen aan meerdere projecten. Het project van flooid is een van de projecten.

Duurzaamheid

Snijkers en Weigergangs leggen uit waarom ze voor sustainable aviation hebben gekozen als onderwerp voor hun database: “Flooid wil graag een rol spelen bij systeemveranderingen, maar heeft ook duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Door deze twee onderwerpen te combineren zijn we met elkaar tot de conclusie gekomen dat hybride-elektrisch vliegen een passend onderwerp is voor onze database. Wij proberen ervoor te zorgen dat er een concept van een platform gemaakt wordt dat gevuld kan worden met allerlei informatie over hybride-elektrische vliegen. Het kan gaan om commerciële luchtvaart, waterstof, maar ook batterijtechnologie. Doordat de database koppelingen maakt op basis van zelf-gedefinieerde regels (denk hierbij aan woordenlijsten of combinaties van getallen en letters) is een afbakening niet nodig. De database wordt juist krachtiger naarmate er meer informatie in staat.”

Hybride-elektrisch vliegen wordt de toekomst. (c) NASA

Doelgroep

De doelgroep voor de database is iedereen die meer informatie zoekt op gebied van hybride-elektrisch vliegen. Het kunnen onderzoekers zijn, maar ook mensen in het vak die er meer van willen weten. De studenten zijn begonnen met het kijken naar technieken die gebruikt moeten worden om de database mogelijk te maken. De minor heeft een ICT-focus. Snijkers en Weigergangs wilden daarom het zoeken naar informatie automatiseren via ‘webscraping’. Hierbij zoekt een programma het web af om door de studenten gespecificeerde data op te halen en op te slaan. Vervolgens is het doel dat de tekst dan automatisch geanalyseerd wordt. Er wordt gekeken naar de informatie die erin staat en op basis daarvan wordt die gegroepeerd.

Voorbeeld

Snijkers geeft een voorbeeld om een en ander te verduidelijken: “Alles wat met batterijen te maken heeft valt in een bepaalde categorie, alles wat met waterstof te maken heeft in een andere categorie, et cetera. Dit wordt gedaan met Machine Learning. Op basis van deze categorieën worden koppelingen onderling gemaakt. Uiteindelijk wordt dit opgeslagen in een grafische database, waarbij je een spinnenweb aan informatie hebt. De informatie wordt onderling aan elkaar verbonden door koppelwoorden, bijvoorbeeld, Li-Ion aan batterijtechnologie.”

(c) Steve Sarsfield

Database

Volgens Weigergangs bestaat de database straks een uit publiek toegankelijk gedeelte en een besloten deel, waarvoor betaald moet worden: “In het openbare deel is basisinformatie beschikbaar. Bij het betaalde gedeelte gaat het om gedetailleerde informatie en allerlei hulpmiddelen om op de informatie te acteren. Denk aan de mogelijkheid om een groep mensen bij elkaar brengen die verder onderzoek willen doen of een project willen starten. Het doel is om de database te vullen met alle informatie die beschikbaar is op gebied van hybride-elektrische luchtvaart. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar onderzoekdocumenten, maar ook naar informatie in nieuwsartikelen en op social media. Er moet uiteindelijk heel veel informatie beschikbaar zijn, die zo makkelijk mogelijk te vinden is.”

Woordenlijst

De Brabantse studenten werken samen met Ian Verkerk, een collega-student van de Aviation Academy van de Hogeschool van Amsterdam. Hij loopt stage bij DEAC Dutch Electric Aviation Centre op Teuge Airport. Ook hij verzamelt wereldwijd informatie over de verduurzaming van de luchtvaart. Verkerk voorziet Snijkers en Weigergangs van een woordenlijst waarin veel terugkerende woorden staan uit allerlei onderzoeken die hij leest. Hierdoor kunnen de studenten uit Eindhoven specifieker zoeken naar informatie op het web en koppelingen maken in de database. De informatie die zij geautomatiseerd zoeken aan de hand van deze woordenlijst sturen zij terug naar Verkerk, zodat hij minder tijd kwijt is aan het doelgericht zoeken naar informatie.

Stapsgewijs

Snijkers en Weigergangs werken tot eind januari aan het project. Hun doel is om een concept uit te werken om de werking van de verschillende technologieën te laten zien. Hierna wordt het project overgenomen door de volgende groep studenten. De database kan zo stapsgewijs groter worden. Beide studenten gaan na de minor afstuderen. Snijkers wil daarna verder studeren. Weigergangs wil zich verder verdiepen in Machine Learning en bedrijven efficiënter maken door nieuwe technologieën op gebied van ICT toe te passen.

Website

Lezers van Up in the Sky kunnen meer over het project vinden op de website van flooid: https://flooid.eu/platform.html

Beide studenten kunnen bereikt worden via LinkedIn:

Gerard Snijkers: https://www.linkedin.com/in/gerard-snijkers/

Sjoerd Weigergangs: https://www.linkedin.com/in/sjoerdweigergangs/