Waarom zijn er zo weinig Airbus vrachttoestellen? | Analyse

De vrachtmarkt wordt al jaren gedomineerd door Boeing. Airbus heeft het moeilijk om zich groot te maken, maar waarom?

Soorten toestellen

Om beginnen zijn er 2 soorten vrachttoestellen. Nieuw gebouwde en omgebouwde (P2F = Passenger to freighter). Zo zie je in de vrachtmarkt veel oude passagierstoestellen zoals de Boeing 757, 767, Airbus 300 en Airbus 310. Dit is voor vrachtmaatschappijen aantrekkelijk omdat de aanschaf van zo een oud toestel goedkoop is. Na aanschaf moeten alleen de stoelen eruit worden gestript en de cabine iets worden omgebouwd om klaar te worden gemaakt voor vrachttransport. Vooral in Amerika is het gebruiken van oude toestellen voor de vrachtmarkt populair. Zo gebruiken FedEx Express en DHL nog veel oudere toestellen zoals de Airbus A300, Boeing 757 en zelfs nog de MD-11.

Sterke concurrentie

Airbus heeft dus nog wel een significant aantal vrachtvliegtuigen op de markt. Maar dit zijn met name oude kisten. De enige nieuwere kist die zij hebben is de A330-200F. Laten we hier als eerste naar kijken. De directe tegenstander hiervan is de Boeing 777F. En dit is geen makkelijke tegenstander. In de onderstaande tabel staan enkele specificaties die relevant zijn voor vrachttransport. In elk van deze categorieën is de Boeing de winnaar.

Specificatie A330-200F B777F Vrachtcapaciteit 70 ton 103 ton Bereik 7408 km 9205 km Breedte (romp) 5,6 m 6,2 m Specificaties A330-200F vs. Boeing 777F

De concurrentie is dus groot voor Airbus. Daarnaast is het ombouwen van een reguliere A330 naar A330F ook een grotere onderneming dan de concurrentie. De A330F-variant heeft namelijk een verhoogd neuswiel. Dit om de vloer horizontaler te maken. Dit maakt laden en lossen gemakkelijker. Maar een passagiersvariant beschikt niet over dit verhoogde neuswiel, dus bij elke conversie moet dat neuswiel worden aangepast, wat weer extra kosten oplevert. Daarnaast is Boeing ook van veel oudere 777’s P2F-varianten aan het maken dus dit geeft weer meer concurrentie.

Boeing wel, Airbus niet

Een ander succes wat Boeing wel wist te halen maar Airbus niet was het maken van een heavy-freighter. Boeing is zeer succesvol met zijn Boeing 747 vracht varianten. Deze blijken zeer veelzijdig te zijn en zijn dan ook sterkhouders voor de vrachtmarkt. Daarentegen heeft Airbus nooit een heavy-freighter kunnen maken. Er waren ooit plannen om van de A380 een vrachtvariant te produceren, echter bleek het geen succes. De cijfers van de A380F waren veelbelovend. Het zou meer vrachtcapaciteit hebben en een langere afstand kunnen vliegen dan zijn grote concurrent, de Boeing 747F. Echter bleek de A380F veel minder efficiënt te zijn als het om brandstof ging. Het verbruik lag veel hoger en dus waarin de operatiekosten ook veel hoger. Daarom werden deze plannen al snel geschrapt, ondanks enkele orders.

© Airbus

Persectief

Met de A350 heeft Airbus een nieuwe kans om zich te vestigen in de door Boeing gedomineerde markt. De A350 heeft in ieder geval meer capaciteit en bereik dan de A330F. Deze factoren speelde een grote rol bij het verlies ten opzichten van de 777F. Daarbovenop is afgelopen jaar is de vraag naar luchttransport gestegen, ondanks de flinke afname in vraag in de rest van de luchtvaart. Maar zelfs voor de COVID-pandemie was de verwachting al dat de vrachtmarkt flink zou groeien in de toekomst.

Airbus heeft al eens aangegeven dat er plannen waren om een A350F variant te produceren, echter benadrukte Airbus dat ze eerst de focus wilde leggen op de ontwikkeling van de passagiersvariant, met name de -1000 versie. Dit melde FlightGlobal.com in 2007. Cathay Pacific heeft al laten weten geïnteresseerd te zijn in de A350F. Hun vrachtvloot, bestaande uit 747’s, is aan het verouderen en dus is Cathay Pacific opzoek naar vervanging.

Boeing heeft nog geen officiële plannen om een 777X vrachtvariant te gaan bouwen. Dus er liggen nog genoeg kansen voor Airbus in de toekomst. Als Airbus eerder een competitieve A350F op de markt kan brengen dan Boeing zijn 777X vrachtvariant, kan Airbus terrein winnen op dit marktsegment. Dus wellicht dat we in de toekomst meer Airbus vrachttoestellen zien overvliegen.