Ongeluk betekent vijfde 737-crash voor Sriwijaya Air sinds 2008

De Boeing 737-500 die zaterdag ten noorden van de radar verdween en gecrasht is in de Javazee, blijkt niet het enige incident met een toestel van Sriwijaya Air.

SJ182

De Boeing 737-500 met 62 passagiers en bemanning, was op weg naar Pontianak in West-Kalimantan, voordat het vliegtuig vier minuten na de start van de radarschermen verdween. De marine van Indonesië ontdekte zondag signalen die afkomstig kunnen zijn van de zwartedoos van de Sriwijaya Air-jet die kort na het opstijgen uit de hoofdstad Jakarta mogelijk in zee neerstortte.

Reeks

Het is al het vijfde ongeluk dat zich sinds 2008 voor heeft gedaan met een 737 van de Indonesische maatschappij. In 2008 schoof een 737-200 onder natte omstandigheden van de baan, waarbij een boer op de grond werd gedood. Een hydraulisch probleem, én het gebrek aan risicomanagement door de bemanning hierop bleek hierin een bijdragende factor.

In 2011 schoof wederom een 737-300 van de baan in natte omstandigheden. Hierbij begaf het landingsgestel het nadat het toestel in zachte ondergrond terechtkwam. Later bleek dat de vermoeidheid en het niet toepassen van procedures, zoals het vliegen van een stabiele nadering (approach) en het gebruik van checklists, ontbrak.

Ook in 2012 was zware regen een factor bij een ongeluk met 737-400. Na de controle te zijn verloren (mogelijk aquaplaning) kwam het toestel naast de baan terecht, waarbij het neuswiel afbrak en het vliegtuig werd afgeschreven.

In 2017 was er wederom een incident tijdens de landingsfase. Een 737-300 maakte een zogenaamde runway overrun. Hierbij schiet een toestel na het landen verder door dan toegestaan.

Redenen

Het is moeilijk om een specifieke reden aan te wijzen voor deze gebeurtenissen. Mogelijk is de leeftijd van de vloot, die met gemiddeld 20 jaar relatief oud is, een factor. Bij de ongelukken in 2008 en 2011 speelden fouten van de cockpitbemanning een belangrijke rol. Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak van de meest recente crash is.