Eerste Nederlandse Apaches in Amerika voor make-over

De eerste drie Nederlandse AH-64 Apache gevechtshelikopters zijn bij Boeing aangekomen in Mesa, Arizona. Dit valt op te maken uit een recent bericht van Boeing op sociale media.

Nederland beschikt over 28 AH-64D Apache gevechtshelikopters. Deze zijn inmiddels zo’n twintig jaar oud. Met een zogeheten ‘remanufacture’ worden de toestellen opgewaardeerd van AH-64D naar AH-64E V6 ‘Apache Guardian’ standaard. Dit betekent herbouw en revisie; nieuwe rompen, nieuwe transmissiesystemen en nieuwe rotorbladen. Ook krijgen de toestellen nieuwe nachtzichtapparatuur en een vernieuwde vuurleidingsradar en GPS.

Transport

In november maakte de luchtmacht al bekend dat drie Apaches vanuit Antwerpen per boot naar de Verenigde Staten vertrokken. De schepen met de ontmantelde helikopters zouden begin december aankomen in de haven van Baltimore, aan de Amerikaanse oostkust. Van daaruit gaat het over de weg naar Huntsville in de staat Alabama en vervolgens naar Boeing in Arizona. De planning was dat ze daar begin deze maand zouden arriveren.

Deels uit elkaar gehaalde AH-64 Apache, voorafgaand aan transport naar Amerika © Ministerie van Defensie

Inzetbaar

Na de upgrade moeten de toestellen weer een flink aantal jaren meekunnen. Volgens de luchtmacht zijn de gemoderniseerde Apaches met enkele tussentijdse aanpassingen tot 2050 inzetbaar. De keerzijde is dat de de komende jaren minder Apaches operationeel beschikbaar zullen zijn. Er zijn nu drie Apaches bij Boeing in Amerika, het volgende transport staat voor februari 2021 gepland. De eerste gemoderniseerde Apaches worden halverwege 2023 terugverwacht in Nederland. Van de vloot van 28 helikopters staan er twintig op Gilze-Rijen. Acht Apaches zijn permanent gestationeerd in de Verenigde Staten voor opleidingsdoeleinden.