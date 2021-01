‘Systeem dat 737 MAX-crashes veroorzaakte was mogelijk overbodig’

De soap met de Boeing 737 MAX loopt al een hele tijd. Nu blijkt dat er gerede twijfel is over de noodzaak van het beruchte MCAS-systeem in Boeing’s noodlottige nieuwste 737-type. Dit bericht luchtvaartwebsite The Air Current.

MCAS

Het Maneuvering Characteristics Augmentation System is een inmiddels veelbesproken systeem dat Boeing aan boord van de 737 MAX heeft geïnstalleerd. Up in the Sky legde de details van het systeem al uiteen in een eerder artikel. In de basis stuurt het systeem bij als het detecteert dat het toestel in een bepaalde configuratie een te hoge invalshoek heeft. Deze neiging wordt ingegeven door het vergrote opwaartse rotatiemoment veroorzaakt door de nieuwe motoren in de MAX. Die zorgen namelijk voor een andere zogenaamde ‘stuwdruklijn’ (line of thrust) ten opzicht van het zwaartepunt (centre of gravity), omdat de motoren verder voor de vleugel moeten worden gemonteerd vanwege de geringe grondspeling.

De motor van een 737 MAX 8 ©Boeing

Twijfels

The Air Current bericht over de beweegredenen van Boeing om MCAS te gebruiken en de twijfels die zijn gerezen na uitgebreid onderzoek van de FAA en EASA. Uit interviews met piloten, ingenieurs en officials blijkt dat de noodzaak tot MCAS vooral is ingegeven door de vergaarde data tijdens testvluchten en niet zozeer door hoe de testpiloten het toestel vonden aanvoelen in kritische delen van de vluchtenvelop. Steve Dickson, die als FAA administrateur een belangrijke rol heeft in het evalueren van de Boeing 737 MAX, zegt dat de MAX ook zonder MCAS over acceptabele overtrekeigenschappen beschikt. “De FAA is teruggegaan en naar het vliegtuig had gekeken met de overtrekkarakteristieken met én zonder het huidige MCAS-systeem. Deze zijn in beide gevallen acceptabel”, aldus Steve Dickson in een media-briefing uit februari 2020.

Ook de Europese luchtvaartautoriteit lijkt dit sentiment te delen. In een rapport waarin EASA de voorwaarden noemt waaronder de MAX mag terugkeren, zegt Patrick Ky, uitvoerend directeur EASA, over de kwestie: “We hebben het vliegtuig ook tot het uiterste gedreven tijdens vliegproeven, het gedrag van het vliegtuig in storingsscenario’s beoordeeld en konden bevestigen dat het vliegtuig stabiel is en zelfs zonder het MCAS niet de neiging heeft om de neus ongewild omhoog te roteren (pitch-up red.). “