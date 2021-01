Wizz Air Abu Dhabi biedt tickets aan voor minder dan 20 cent

Wizz Air Abu Dhabi gaat binnenkort van start met vluchten van Abu Dhabi naar verschillende steden in Europa. Om dit luister bij te zetten biedt de maatschappij een beperkt aantal tickets tegen zéér lage prijzen aan.

Joint venture

De nieuwe luchtvaartmaatschappij is een joint venture tussen Wizz Air en Abu Dhabi Developmental Holding (ADDH). Initieel zouden de eerste vluchten vanaf 1 oktober 2020 plaatsvinden, maar deze datum werd verschillende keren opgeschoven vanwege de coronaperikelen. Nu het einde van de pandemie in zicht is, acht het bedrijf de tijd rijp om echt van start te gaan.

Van start

De eerste vlucht staat gepland voor vrijdag 15 januari en zal de passagiers naar Athene brengen. Naast Athene is de nieuwe maatschappij van plan om naar Thessaloniki, Alexandrië, Kutaisi, Larnaca, Odessa en Yerevan te vliegen, met meer bestemmingen in de komende maanden. Momenteel beschikt Wizz Air Abu Dhabi over vier Airbus A321neo’s.

(te) Lage prijs

Je kunt het wel aan Wizz Air, als low-cost maatschappij, overlaten om direct met de spreekwoordelijke deur in huis te vallen. Het gebied waarop dit gebeurt is niet heel verrassend, namelijk de prijs. Voor het traject tussen Athene en Thessaloniki en Abu Dhabi worden er tickets aangeboden voor 19 eurocent! Dit bedrag komt overeen met ongeveer één VAE-dirham, de nationale munteenheid van Abu Dhabi. Wees er wel snel bij, want er zijn slechts 2.021 tickets voor deze prijs beschikbaar.

Bron: Wizzair.com

Hoewel het voor de budgetmaatschappij natuurlijk een goede manier is om klanten enthousiast te maken, mag je je tegelijkertijd afvragen of deze race to the bottom met steeds goedkopere tickets een wenselijke situatie is… Voor de omstandigheden waarin de crew zijn werk moet doen, maar ook gezien de toenemende aandacht voor de impact op het milieu.