Je mobiel of paspoort laten ontsmetten; het kan op Schiphol | Video

Passagiers kunnen op Schiphol een aantal van hun persoonlijke bezittingen laten desinfecteren. De luchthaven gebruikt hiervoor speciale apparatuur.

Sanitising Service

De Sanitising Service bestaat uit vier gedeelten: in alle gedeelten kunnen reizigers hun handen desinfecteren, spullen schoonmaken met vochtige doekjes en gebruik maken van handcrème. Daarnaast is er een plek waar reizigers hun persoonlijke spullen kunnen desinfecteren met UV-C licht en is er een gedeelte speciaal ingericht voor families.

Voor het ontsmetten van bijvoorbeeld een mobiele telefoon of paspoort wordt gebruik gemaakt van een apparaat dat ook in ziekenhuizen wordt ingezet voor het reinigen van mondmaskers. UV-C straling zorgt dat voor een dusdanige desinfectie dat 99,999 procent van de bacteriën worden gedood. Reizigers vinden de drie zogenoemde ‘Sanitising Service’ punten op Schiphol Plaza, in Lounge 2 en tussen Aankomsthal 3 en 4.