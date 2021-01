KLM Cargo met eerste CO2-neutrale vlucht

Ter ondersteuning van de koolstofreductie in de luchtvaartsector heeft Kuehne+Nagel zich aangesloten bij de Air France KLM Martinair, Cargo SAF-Programma.

De Air France KLM Martinair Cargo SAF-programma is een initiatief om de eerste CO2-neutrale cargo-route van Europa naar Noord-Amerika op te zetten. Deze route is opgezet op 1 januari 2021, volgens het programma ‘is dit een nieuwe stap voor het gebruik van alternatieve brandstoffen’. Het bedrijf Kuehne+Nagel, een logistiek bedrijf, heeft zich aangesloten bij het initiatief. De bedoeling is dat Air France KLM vluchten van Los Angeles naar Amsterdam met cargo van Kuehne+Nagel worden gevlogen met SAF, de duurzame biobrandstof.

Adriaan den Heijer, Executive Vice President Air France-KLM Cargo en Managing Director Martinair meldt in een persbericht: “De lancering van een SAF-programma voor luchtvracht is een belangrijke stap in ons ambitieuze duurzaamheidsplan voor de komende jaren. We zijn erg blij met de bereidheid en concrete inzet van onze partner.

Kuehne+Nagel om onze gezamenlijke ambitie voor een meer duurzame toekomst daadwerkelijk vorm te geven. Ik kijk uit naar andere

partners die zich binnenkort bij ons SAF-programma aansluiten.”

Kuehne+Nagel

De Kuehne+Nagel Groep een van de grootste logistieke bedrijven ter wereld. Het bedrijf haar marktpositie ligt in de zeelogistiek, lucht-, weg- en contractlogistiek.