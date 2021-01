Mogelijke herstart voor Jet Airways

Op 25 januari zal de eerste hoorzitting plaatsvinden in de faillissementsrechtbank. Deze hoorzitting moet informatie geven aan de nieuwe eigenaren van de maatschappij, over de gesteldheid van het bedrijf en of een doorstart mogelijk is.

Een mogelijkheid

Een paar belangrijke vragen moeten worden beantwoord voordat de Indische maatschappij terug kan keren in de lucht. Het eerste zal zijn wat de status is van de binnenlandse slots van Jet Airways. Deze slots worden sinds april 2019 door concurrerende binnenlandse maatschappijen geëxploiteerd. De regering zou de status van deze slots tijdens deze hoorzitting kunnen ophelderen. Ambtenaren van het Ministerie van Luchtvaart hebben eerder gezegd dat Jet Airways een aantal slots terug zou kunnen krijgen, afhankelijk van de omvang van de vloot en de activiteiten. Internationale slots zijn wat gecompliceerder. De waardevolle slots van Jet Airways op Heathrow zijn teruggekeerd naar Etihad, terwijl de slots op Amsterdam zijn verkocht aan de KLM. De status van de slots op luchthavens als Singapore, Hong Kong en Toronto blijft echter in het geding.

Hoewel de crediteuren van Jet Airways het plan hebben aanvaard, moet het nog steeds worden goedgekeurd door de faillissementsrechtbank, de NCLT (National Company Law Tribunal). Volgens de Times of India heeft de NCLT voor 25 januari een hoorzitting gepland om de bezwaren te horen en uiteindelijk het herstelplan goed te keuren.

Herstart

Ervan uitgaande dat alles goed gaat tijdens de hoorzitting, zullen bij Jet Airways de nieuwe eigenaren een herstart van de vluchten gaan inplannen. De luchtvaartmaatschappij hoopt tegen de zomer van 2021 weer te kunnen vliegen naar een handvol binnenlandse bestemmingen. Mumbai en Bangalore zullen nog steeds de belangrijkste hubs zijn voor het ‘nieuwe’ Jet Airways.