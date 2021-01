Verongelukte 737 vorige maand nog goedgekeurd

Het vliegtuig van Sriwijaya Air dat op zaterdag is neergestort had vorige maand een luchtwaardigheidsinspectie begaan, dit heeft de inspectie laten weten.









Inspectie

Het Indonesische Ministerie van Vervoer zei dinsdag dat de Boeing 737-500 tijdens de pandemie aan de grond was gezet en op 14 december een inspectie had doorlopen. De eerste vlucht werd vijf dagen later zonder passagiers uitgevoerd, waarna de commerciële vluchten kort daarna werden hervat.

Wat weten we nu?



De voorlopige bevindingen toonden aan dat het vliegtuig nog functioneerde en intact was voordat het vliegtuig neerstortte. Het vliegtuig had 62 mensen aan boord toen het in het van de radar verdween . De oorzaak van de crash blijft onbekend. De National Transportation Safety Committee (KNKT) meldt dat uit voorlopige bevindingen bleek dat het vliegtuig om 14.36 uur lokale tijd op zaterdag (07.36 GMT) de hoogte van 3,3 km had bereikt en vervolgens om 14.40 uur een steile daling naar 100 meter had gemaakt, voordat het stopte met het verzenden van gegevens. KNKT hoofd Soerjanto Tjahjono voegde eraan toe dat de turbine van het vliegtuig was gevonden hier is beschadiging gevonden op een van de fan-blades.