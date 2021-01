Dit weten we nu over het 737-ongeluk in Indonesië

Afgelopen zaterdag stortte de 737-500 van Sriwijaya Air neer in Indonesië. Wat weten tot nu toe over Sriwijaya Air-vlucht 182?

De vlucht

Het ongeluk vond plaats op 9 januari 2021. Het betrokken vliegtuig zou om 13:40 lokale tijd vertrekken, maar door slecht weer op vliegveld Jakarta-Soekarno-Hatta werd de vlucht vertraagd. Vlucht 182 kreeg om 14:18 toestemming om te taxiën naar baan 25R. Het toestel zat uiteindelijk om 14:35 in de lucht. Direct na het opstijgen maakte de 737 een klimmende bocht naar rechts. Om 14:37 kreeg het toestemming om de klimmen naar FL290 (29.000 voet). Het toestel was op een hoogte van 11.000 voet voordat een snelle daling werd geregistreerd uit de ADS-B data van Flightradar24.com.

Het was de vijfde vlucht van de dag voor het toestel. Eerder die dag was het toestel vanuit Jakarta op en neer gevlogen naar Pontianak. Na deze dubbele vlucht had het toestel nog een dubbele vlucht vanuit Jakarta naar Pangkal Pinang.

Brokstukken

Inmiddels zijn er al brokstukken en passagiers gevonden van het neergestorte vliegtuig. Aan boord waren 62 passagiers die vermoedelijk allemaal het ongeluk niet overleefd hebben. Inmiddels is er een grote zoekactie bezig om meer brokstukken te vinden, en om de slachtoffers te identificeren.

Op basis van de brokstukken is het waarschijnlijk dat het vliegtuig pas na het raken van het water uit elkaar brak, zo vermoedt de Transportveiligheidscommissie. Hieruit zou kunnen worden geconcludeerd dat het toestel niet in de lucht is geëxplodeerd. “We weten het niet zeker. Maar als we naar de brokstukken kijken, dan liggen die verspreid over een gebied dat niet te breed is”, zei onderzoeker Nurcahyo Utomo tegen persbureau Reuters.

Toestel

De Boeing 737 met registratie PK-CLC maakte haar eerste vlucht op 13 mei 1994. Dit maakt het toestel iets meer dan 26,5 jaar oud, die uitgerust is met twee CFMI CFM56-motoren. Het toestel werd voor het eerst in gebruik genomen door Continental Airlines. Na de fusie met United Airlines in 2010 vloog de 737 nog enkele jaren in de United-kleuren, voordat het toestel op 15 mei 2012 werd geregistreerd door Sriwijaya Air. Voordat Air Sriwijaya het toestel in gebruik nam, had het toestel 45.359 uur gevlogen en totaal 24.306 cycles gemaakt.

De 737 had een schoon Safety record. De enige incidenten die geregistreerd stonden waren drie birdstrikes. Deze gebeurden in 1994, 2004 en 2005. Dit was dus nog in de tijd dat de kist voor Continental Airlines vloog. Verder is het toestel op 23 maart 2020 aan de grond gezet op Juanda International Airport als gevolg van de coronacrisis. Opmerkelijk is dat het vliegtuig vorige maand, 14 december 2020, nog een volledige inspectie had doorlopen en was goedgekeurd. Deze inspectie was omdat het toestel dus sinds 23 maart aan de grond stond.

Sriwijaya Air-ongelukken

Eerder werd ook al bekend dat dit ongeluk niet het eerste met een 737 was voor Sriwijaya Air, maar al de vijfde sinds 2008. In elk van de vier voorgaande ongevallen schoot het toestel bij de landing van de baan. Hierbij speelden meerdere factoren, maar toch wordt vaak de verouderde vloot als schuldige gezien. Ook speelde bij twee van de vier ongevallen de cockpitbemanning een grote rol. Of de cockpit bemanning een rol speelde bij de recente crash van vlucht SJ182 is nog onduidelijk.

Zwarte doos

Dinsdag werd de eerste zwarte doos van het toestel gevonden, de zogenoemde Flight Data Recorder. Deze werd gevonden op een diepte van 24 meter op de bodem van de Javazee. De onderzoekers hopen hierdoor meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies heeft afgespeeld aan boord van de PK-CLC. De cockpitvoicerecorder wordt nog gezocht.