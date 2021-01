Geen vier, maar elf weken lockdown voor reisbranche

Dinsdagavond maakte het kabinet bekend de lockdown in Nederland met drie weken te verlengen, tot 9 februari. Daarnaast kwam ook de oproep om tot en met maart niet naar het buitenland te reizen. Dat betekent niet nog vier weken, maar elf weken ‘lockdown’ voor de reisbranche.

Persconferentie

De Nederlandse regering kondigde dinsdagavond een verlenging van de lockdown in Nederland aan. Ook worden strengere maatregelen de komende tijd niet uitgesloten. Het is “alarmerend” zo zei premier Mark Rutte over de Britse variant van het coronavirus.

Naast de verlenging van de lockdown tot 9 februari deed Rutte ook de oproep om tot april niet naar het buitenland te reizen, tenzij het strikt noodzakelijk is. “Blijf in Nederland tot en met maart”, aldus Rutte. Hij gaf aan dat elke buitenlandse reis een risico is voor de verspreiding van het coronavirus.

Reisbranche

Voor de reisbranche is het een “klap in het gezicht”, zo stelt ANVR-directeur Frank Oostdam. Hij deed een dringende oproep in een podcast om de vouchers in te zetten zodra het kan. Ook is de ANVR voorstander van het internationaal invoeren van de PCR-test.

Inmiddels zit de reissector al zo’n 46 weken in ‘lockdown’. De ANVR heeft geen begrip voor een verdere verlenging van deze ‘reis-lockdown’ die eerder al tot half maart van toepassing was. “Reisbrancheorganisatie ANVR heeft begrip voor de situatie dat de huidige lockdown moet worden verlengd om het oplopende aantal besmettingen de baas te blijven, maar de reissector heeft er totaal géén begrip voor dat zij als enige sector ‘op slot’ staat tot eind maart”, aldus de ANVR.