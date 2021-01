Uniek: handgemaakte koffers met een stukje 747 te koop

British Airways (BA) heeft een unieke koffer ontwikkeld met daarin een stukje van een voormalig BA Boeing 747. Het gaat om de 747 met de speciale BOAC-livery die afgelopen jaar werd uitgefaseerd.

Speciale koffer

Ter gelegenheid van het afscheid van de 747-vloot van British Airways, heeft de luchtvaartmaatschappij samen met het luxe reismerk Globe-Trotter een ​​limited-edition reeks handgemaakte handbagagekoffers gecreëerd. De koffer is geïnspireerd door de iconische BOAC-livery van BA, die ook als laatste British Airways-vliegtuig in december 2020 met pensioen ging. De koffer bevat daarnaast een kostbaar stukje van de Boeing 747.

Hamish McVey, hoofd Brands & Marketing van British Airways, zei: “Hoewel dit het juiste moment was om afscheid te nemen van onze Queen of the Skies, biedt de lancering van deze BOAC-geïnspireerde handbagagekoffers een perfecte gelegenheid voor iemand om een ​​vervlogen tijdperk van wereldwijde vliegreizen te vieren en een stukje van onze geschiedenis te bezitten.”

Het assortiment is beperkt tot slechts 150 koffers die vanaf vandaag online te bestellen zijn in de winkels van Globe-Trotter of via de veiling. De speciale koffer is te koop vanaf 2.000 Britse pond, omgerekend ruim 2200 euro.