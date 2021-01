Waarom WiFi aan boord zo traag is

In een wereld waar tegenwoordig bijna overal snelle WiFi te vinden is, blijft het in de lucht moeilijk om een snelle verbinding te maken, waarom?

WiFi aan boord is over het algemeen traag en duur. Veel maatschappijen bieden het als premium-product aan, sommige bieden het juist weer gratis aan. Hoe komt een vliegtuig überhaupt aan een WiFi verbinding?

Soorten verbinding

Er zijn 2 manieren voor een toestel om verbinding te krijgen. Via een toren op de grond of via een satelliet. Als de verbinding via een toren op de grond loopt heet het air to ground (ATG). Er zit een antenne aan de onderkant van het toestel die verbinding maakt met een toren op de grond. Nadeel hiervan is dat als er geen torens in de buurt zijn, je geen WiFi hebt. Dit gebeurt als je bijvoorbeeld boven water vliegt, of een groot gebergte.

Bovendien moet het vliegtuig constant verwisselen van toren waarmee verbinding gelegd wordt. Met zo een hoge snelheid gebeurt dat nog best vaak. Hierdoor wordt de verbinding een stuk instabieler. Dit verschijnsel zorgt er ook voor dat de WiFi in treinen ook zo traag en instabiel is.

Daarnaast heb je verbinding met behulp van een satelliet. Deze verbinding wordt gemaakt met een soort koepel die boven op de romp van het toestel zit. In deze verbinding zit dan weer een onderscheid tussen een Ku-band en een Ka-band. Dit verschil is vergelijkbaar met 3G en 4G. Er zijn hierover verdeelde meningen betreffende welke van de twee het beste is. Ondanks een directere satelliet verbinding is WiFi van deze soort ook niet per se snel. Dit is natuurlijk niet gek met zo een ontzettend grote afstand die de verbinding moet afleggen.

Kosten

De kosten van WiFi voor een maatschappij hangen af van veel factoren. Zo is ten eerste het installeren van WiFi-apparatuur op een toestel al zeer prijzig. De apparatuur op zich en het feit dat het toestel voor een paar dagen op de grond moet staan. Alleen al om deze reden kiezen sommige maatschappijen ervoor om het nog niet aan te bieden. Daarnaast hangen de kosten af van de gekozen provider, de snelheid die de maatschappij wil, de routes die de maatschappij vliegt (voor een maatschappij die veel over zee vliegt, zal het zeer prijzig zijn) en het soort verbinding (Satelliet of ATG).

Delta Air Lines

Delta heeft onlangs aangekondigd gebruikt te gaan maken van een snelle satelliet verbinding. Deze verbinding wordt geleverd door het bedrijf Viasat. Delta gaat deze service gratis aanbieden aan haar reizigers. Zij vinden dat wifi aan boord gratis zou moeten zijn. Zonder concessies te doen aan de snelheid.

Ekrem Dimbiloglu, Director of brand Experience, meldt het volgende: ‘Vanaf het begin van de pandemie hebben we zelfs nog meer focus gelegd op het verbeteren van de klant-ervaring. Met toekomstbestendige technologie en bijvoorbeeld onze innovatieve Cleanliness standaard verwelkomen wij onze passagiers terug aan boord met een veilige en gepersonaliseerde vliegervaring. Verbonden zijn, zowel thuis als op reis, is belangrijk voor onze passagiers. Op dat gebied hebben we nu een grote sprong voorwaarts gemaakt. Dankzij deze beste in-flight verbinding komt onze visie op het gebied van geheel nieuwe reizigerservaring op een hoger niveau.’

European Aviation Network (EAN)

In Europa is sinds 2019 een snellere verbinding beschikbaar. Dit is mogelijk gemaakt door het European Aviation Network (EAN). Zij hebben meer dan 300 grondstations over Europa geplaatst waardoor een snellere 4G verbinding mogelijk is. British Airways gebruikt met name dit netwerk.

Dit soort netwerk zou toonaangevend moeten zijn voor de toekomst. Vraag naar WiFi aan boord is er veel. Immerstat, het bedrijf achter EAN, publiceerde een onderzoek waaruit blijkt dat 60% van de passagiers WiFi aan boord als noodzaak zien, niet als luxeproduct. Tegenwoordig worden toestellen al geleverd met ingebouwde WiFi-Apparatuur. Dit toont dat in de toekomst, WiFi daadwerkelijk de standaard wordt aan boord.