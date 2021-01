Drie TAP A319’s vliegen tegelijkertijd naar laatste rustplek

Drie Airbus A319’s van TAP vliegen vandaag de laatste vlucht. De eindbestemming is Kemble in het Verenigd Koninkrijk, hier zullen de vliegtuigen gesloopt worden.

De Airbus A319’s van TAP zijn vandaag met z’n drieeën vertrokken richting het Britse Kemble. De vliegtuigen waren 22 jaar oud, wat toch redelijk jong is voor een A319 de reden is dan waarschijnlijk ook dat er te weinig vraag is naar vluchten en ze te duur werden. Op dit moment heeft TAP negen A319’s in de vloot, of er nog meer naar het noorden zullen vertrekken is nog onduidelijk.

3 x Airbus A319 from TAP Air Portugal are en route to Kemble for scrapinghttps://t.co/004pKmYb3i pic.twitter.com/Ulekfp7cPa — Flightradar24 (@flightradar24) January 14, 2021