Emirates verwacht dit jaar de volledige vloot in de lucht te hebben

Luchtvaartmaatschappij Emirates verwacht dat haar volledige vloot van Airbus A380’s en Boeing 777’s tegen het einde van het jaar weer in de lucht is. Dankzij het succes van de coronavaccins krijgen reizigers het vertrouwen om weer te gaan vliegen.

Goede hoop

CEO van Emirates Tim Clark heeft herhaaldelijk gezegd dat een vaccinatieprogramma van vitaal belang zou zijn voor het herstel van de reisindustrie, die we in 2020 zagen instorten. De 71-jarige Clark, die zijn pensionering heeft uitgesteld om de crisis aan te pakken, zei woensdag dat hij niet dacht dat een nieuwe golf van infecties het herstel weer zou tegenwerken.

“Als de pandemie eenmaal voorbij is en het wereldwijde inentingsprogramma op gang is gekomen, dan zie ik het herstel van de luchtvaartsector en van de wereldeconomie, de verwachting is dat dit in het midden van dit jaar zal gebeuren.”

Emirates vliegt momenteel 17 van haar 115 A380’s en 137 van haar 160 777’s, met enkele passagiersvliegtuigen die als vrachtvliegtuigen werken. Vorige week vloog Emirates naar ongeveer 120 bestemmingen, vergeleken met 157 voor de pandemie.