Norwegian stopt met langeafstandsvluchten

Luchtvaartmaatschappij Norwegian gaat definitief stoppen met het uitvoeren van langeafstandsvluchten. De maatschappij ziet hier geen toekomst meer in en gaat zich focussen op de Europese markt.

Long haul

De corona pandemie heeft er voor gezorgd dat alle 787’s van Norwegian al sinds maart 2020 aan de grond staan. Norwegian geeft nu aan geen toekomst meer te zien in de langeafstandsvluchten die de luchtvaartmaatschappij uitvoerde. “Onder deze omstandigheden is een langeafstands-operatie voor Norwegian niet haalbaar en zullen deze operaties niet doorgaan”, zo stelt de luchtvaartmaatschappij.

Short haul

Norwegian wil zich focussen op de korte afstanden om een goed netwerk in Europa op te bouwen. De maatschappij is daarom ook van plan in 2022 te groeien naar zo’n 70 narrowbody-vliegtuigen. “Ons netwerk voor korte afstanden is altijd de ruggengraat van Norwegian geweest en zal de basis vormen van een toekomstig veerkrachtig bedrijfsmodel”, aldus Jacob Schram, CEO van Norwegian. Wat de toekomst is voor de long haul-vloot met 787’s is nog niet bekend.