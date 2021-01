Steeds meer zorgen over vluchten vanuit VK

Het kabinet noemde de situatie in het Verenigd Koninkrijk (VK) zorgelijk vanwege de Britse corona-variant. Onder andere vanuit de Tweede Kamer ontstaat er steeds meer druk om harder in te grijpen op vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Vliegverbod

Dagelijks komen er nog ‘vele’ vluchten vanuit Engeland. Gemiddeld ligt dat tegen de twintig vluchten per dag, wat een drastische vermindering is ten opzichte van 2019 waarbij er meer dan tweehonderd vluchten waren. Door de “alarmerende” corona-situatie in het VK pleiten steeds meer partijen in de Tweede Kamer voor een hardere aanpak, zoals een vliegverbod, of meer testen voor én na de vluchten. Aan een dergelijk vliegverbod wil het kabinet echter nog niet denken. Volgens Rutte zijn de vluchten niet het probleem, maar vinden veel besmettingen plaats in de thuisomgeving.

Testen

Wat betreft het testbeleid worden er stappen gemaakt. Woensdagmiddag kondigde het ministerie van Infrastructuur aan dat voor vluchten vanuit het VK en Zuid-Afrika naast de PCR-test, ook een coronasneltest nodig is voordat reizigers naar Nederland mogen reizen.

Niet alleen vluchten zijn het probleem, ook treinreizigers en vrachtwagens komen dagelijks Nederland binnen. De sneltest geldt binnenkort ook op de ferry-terminal voor reizigers die de oversteek vanaf Engeland maken.

Binnenkort moet naast de verplichte PCR-test ook een negatieve coronasneltest worden overhandigd voordat reizigers vanuit het VK of Zuid-Afrika naar Nederland kunnen reizen.https://t.co/WlWRKyIhUz — ✈ Up in the Sky (@UpintheSkyNL) January 13, 2021