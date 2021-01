Cabinepersoneel EasyJet gaat helpen met vaccineren

De Engelse tak van de maatschappij EasyJet gaat helpen met het toedienen van het vaccin in bepaalde Engelse steden.

Dit werd besloten nadat de maatschappij eerder aangaf aan de premier Johnson dat zij een rol kan spelen met het uitvoeren van het vaccinatieplan in het land. EasyJet beschikt over iets meer dan 3000 personeelsleden die EHBO-opgeleid zijn. Deze mensen zijn gestationeerd door het hele land. Momenteel wordt het personeel online opgeleid om te kunnen vaccineren. Het is niet de eerste keer dat de maatschappij zich op zo’n manier inzet tegen het coronavirus.

Training

Het personeel kan zich opgeven om te helpen met vaccineren. Om volledig voorbereid te zijn, zullen de kandidaten een online cursus moeten volgen. Als cursus afgerond is, zal er nog een laatste praktische training zijn op locatie. Na dit proces, is het cabinepersoneel klaar om het vaccin toe te dienen. De mensen zullen ingezet worden op verschillende locaties in het Verenigd Koninkrijk. Voornamelijk in de regio waar de maatschappij al actief is. Momenteel vliegt EasyJet vanaf Londen, Bristol, Manchester, Liverpool, Edinburgh, Glasgow en Belfast.

Ervaring

Het is niet de eerste keer dat het personeel van EasyJet zich inzet in de strijd tegen het coronavirus. Vorig jaar, tijdens de eerste uitbraak van het virus, hielpen de medewerkers van de maatschappij al verschillende projecten van de Britse gezondheidsdienst. Toen was het personeel actief in 85 ziekenhuizen verspreid door het hele land. EasyJet verwacht dat er ook voor dit project veel mensen zich zullen aanmelden.