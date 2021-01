IAG bereikt mijlpaal van één miljoen vervoerde vaccins

De IAG-groep heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. De maatschappijen in de groep hebben samen meer dan één miljoen coronavaccins vervoerd naar verschillende bestemmingen in hun netwerk. Verschillende fabrikanten van het vaccin hebben al gebruikt gemaakt van de maatschappijen uit de groep. Er zijn meer dan honderd locaties die gebruikt kunnen worden voor het vervoer van of naar de grote hubs. IAG heeft twee grote luchthavens waar de vaccins verdeeld worden over het netwerk. In Madrid heeft de maatschappij toegang tot een groot centrum voor opslag van temperatuurgevoelige medische producten.

Vluchten

Sinds de start van de pandemie is de maatschappij al actief voor het vervoeren van medische hulpmiddelen. Meer dan 750 chartervluchten werden gebruikt voor mondkapjes en beademingsapparatuur. Nu vervoert de groep ook vaccins. Vanaf Heathrow en Madrid worden de vaccins verstuurd over de wereld. In totaal heeft de groep, die bestaat uit maatschappijen zoals British Airways en Iberia, meer dan één miljoen vaccins getransporteerd.