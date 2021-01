Motorrijder belandt door ‘verkeerde afslag’ op taxibaan met KLM 777

De luchthaven van Bangkok had afgelopen dinsdag wel een heel bijzondere gast. Een motorrijder kwam op de taxibaan van de Thaise luchthaven terecht. De rijder had naar eigen zeggen een verkeerde afslag genomen. Tijdens zijn tocht op de taxibaan kwam de chauffeur een Boeing 777 van de KLM tegen die net geland was. De motorrijder werd uiteindelijk onder begeleiding van het luchthaven personeel van het terrein verwijderd.

Indringer

Het is nog onbekend hoe de man het terrein opgekomen is. Ondanks dat de man onder invloed was van drugs en alcohol, werkte de man soepel mee. Volgens de lokale autoriteiten was het motief van de man een vrij simpele dronken actie. De man is gearresteerd voor het rijden op verboden terrein en voor het rijden onder invloed van drugs.

Hieronder zijn de opmerkelijke beelden te zien