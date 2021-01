Achter de schermen bij onderhoud Polderbaan | Video

De langste landingsbaan van Schiphol, de Polderbaan, zal vanaf 25 januari tot 26 april gesloten worden voor onderhoud.

Eerder schreef Up in the Sky al een artikel over wat er allemaal op de planning staat. De video hieronder geeft een uniek kijkje achter de schermen tijdens het onderhoud van de Polderbaan. In de tussentijd zal de Zwanenburgbaan meer gebruikt worden om het verkeer toch af te kunnen handelen. Een belangrijk thema voor dit onderhoudsproject is duurzaamheid. Het asfalt zal voor zestig procent worden gerecycled.