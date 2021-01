La Compagnie: de volledige business class-maatschappij

De meeste maatschappijen hebben een slechts een klein gedeelte van hun vliegtuigen beschikbaar gemaakt voor business class. De Franse maatschappij La Compagnie doet het anders.

Service aan boord

Een luxeproduct aanbieden voor een schappelijke prijs. Dat is de ambitie van het Franse La Compagnie. Met een kleine vloot wilt het een service aanbieden die uniek is binnen de luchtvaart. Zo is de vloot, die nu bestaat uit 2 A321neo’s, uitgerust met een 2-2 configuratie. Alle stoelen aan boord kunnen volledig plat worden gelegd om een bed te vormen. Zo is er maar plek voor 76 stoelen aan boord. Dit is ongeveer een derde van wat de A321 normaal aan stoelen heeft te bieden.

Een kijkje in de cabine van de A321Neo ©Airbus

Naast de luxe stoelen aan boord is de kaart van het eten aan boord samengesteld door sterrenchef Christophe Langrée. Bij elke maaltijd wordt een zorgvuldig gekozen wijn ingeschonken die past bij de geserveerde maaltijd. Ook genieten de passagiers van gratis WiFi en een groot in-flight entertainment scherm. Passagiers kunnen zelfs een meditatieklas volgen op dit entertainment systeem.

Het oude interieur van de 757 ©La Compagnie

Ook biedt La Compagnie een all-you-can-fly service aan tussen Parijs en New York. Dit kost ongeveer €35.000 per jaar.

Operatie

La Compagnie werd in 2013 als Dreamjet opgericht. Onder die naam vloog het echter nooit: de eerste vlucht was namelijk op 21 juli 2014 en vond al plaats onder de naam ‘La Compagnie’. De vlucht werd uitgevoerd met een Boeing 757-200 van Charles de Gaulle, Parijs, naar Newark Liberty International Airport, New York. Een jaar later startte de maatschappij ook met het vliegen vanaf Londen Luton naar Newark. Lang bleef deze route niet in stand: ten gevolge van de Brexit koos La Compagnie ervoor om deze route op te heffen.

In 2016 kwamen er plannen om de verouderde vloot van 2 Boeing 757’s te vervangen met 2 nieuwe A321neo’s. De 2 neo’s werden in 2019 opgeleverd en daarmee werden de 757’s uit de operatie gehaald. De volledige operatie werd in maart 2020 volledig stilgelegd door de pandemie. In het begin was de verwachting dat de vluchten in de zomer van 2020 wel weer van start konden gaan, maar tot op de dag van vandaag heeft La Compagnie geen vluchten meer uitgevoerd.