Luchtvaart 2021: een terugblik | Boek

Het jaar 2020 was een rampjaar voor de luchtvaart. Door COVID-19 hebben luchtvaartmaatschappijen, vliegtuigfabrikanten, luchthavens en andere luchtvaartgerelateerde organisaties het flink voor de kiezen gehad. Toch is er ook genoeg positief nieuws over het afgelopen jaar te vertellen. Dat kun je lezen in het onlangs verschenen boek ‘Luchtvaart 2021’ van Ruud Vos, hoofdredacteur van Piloot en Vliegtuig. Het jaarboek verschijnt voor de 46e keer en blikt terug op de periode augustus 2019-september 2020.

Traditioneel

Het boek in het praktische A5-formaat begint traditioneel met de eerste vluchten die in genoemde periode hebben plaatsgevonden. Dat waren er maar liefst 28. Daar zit van alles tussen, variërend van de Boeing 777-9 tot de elektrische Cessna Caravan en van de T-5 Brave Eagle straaljager tot de Stratos 716X, een zespersoons business jet. Vervolgens komen nieuwe vliegtuigen aan de orde en ontwikkelingen in respectievelijk de grote, zakelijke en kleine luchtvaart. Ook ontwikkelingen in de helikopterindustrie en bij de militaire luchtvaart worden besproken.

Conservatief

Interessant is het hoofdstuk ‘Hoogspanning’. De conservatieve luchtvaartsector realiseert zich dat hij aan de bak moet met het thema duurzaamheid, om draagvlak van klanten te behouden of te herwinnen. Het moet allemaal schoner en stiller en het liefst ook goedkoper. Het boek beschrijft ontwikkelingen van vliegtuigen met hybride, elektrische en zelfs waterstofaandrijving via een brandstofcel. Daar zitten gevestigde namen bij van Bell, Airbus en Rolls-Royce. Maar het zijn toch vooral de honderden startups die de luchtvaartwereld wakker schudden. Een selectie daarvan vinden we terug in dit hoofdstuk, zoals EHang, Volocopter, Wisk en ZeroAvia.

Pandemie

Uiteraard kan het boek niet om de coronapandemie heen. In woord en beeld laat auteur Vos zien hoe luchtvaartmaatschappijen omgingen met het vervoeren van cargo in de cabine, het verversen van lucht en social distancing. Het boek sluit af met de ontwikkelingen in ons land op luchtvaartgebied. Voor de statistici zijn leveringen van de vliegtuigfabrikanten opgenomen, alsmede het Nederlandse luchtvaartregister.

Verzamelaars

Ruud Vos is sinds 2004 auteur van het luchtvaartjaarboek. Hij nam toen het stokje over van de bekende luchtvaartjournalist en publicist Bart van der Klaauw. Luchtvaart 2021 is een handig naslagwerk en geschreven voor een brede luchtvaartdoelgroep. Voor professionals, hobbyisten en verzamelaars eigenlijk verplichte kost. Ook om later, als we terug zijn naar ‘normaal’, nog eens om te kijken naar dat bijzondere, rampzalige luchtvaartjaar 2020.

Naar aanleiding van: Luchtvaart 2021, door Ruud Vos

Uitgeverij De Alk

200 bladzijden, rijk geïllustreerd

19,95 euro