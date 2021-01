Opnieuw 777 van KLM boven Rusland omgekeerd

Een Boeing 777-300ER van KLM is zondagavond boven Rusland omgekeerd naar Amsterdam. Het is de derde keer in korte tijd dat een dergelijke 777 van KLM boven Rusland in de problemen is gekomen.

De vlucht, KL895, zou van Amsterdam naar de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul vliegen. De Boeing 777 met registratie PH-BVR keerde echter na ongeveer vier uur en twintig minuten in de lucht te zijn geweest terug in de richting van Amsterdam. De Telegraaf meldt dat de gezagvoerder een plotselinge verhoging zou hebben gekregen.

Derde keer

Het is de derde keer in twee maanden tijd dat een dergelijk incident met een Boeing 777-300 van KLM is voorgekomen. Bij de voorgaande incidenten ging het om een technisch mankement. In november keerde een KLM-vlucht met hetzelfde vluchtnummer (KL895) helemaal boven Oost-Rusland om naar Moskou. Ruim twee weken geleden trof de ‘Orange Pride’ hetzelfde lot. Deze 777 zou vlucht KL896 van Shanghai naar Amsterdam uitvoeren, maar keerde na vier uur vliegen boven Rusland om naar Beijing. Het vliegtuig staat nog altijd in China aan de grond.

