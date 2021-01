Dit was de impact van voorgaande crises op de luchtvaart

De coronacrisis bracht de luchtvaartindustrie na een top jaar weer terug naar het niveau van 2003. Dit betekent een afname van zestig procent in 2020. De coronacrisis hakt erin, maar wat was de impact van voorgaande crises, zoals SARS en de financiële crisis, op de internationale luchtvaart?

Ongekende daling

De internationale organisatie ICAO maakte afgelopen week de cijfers van 2020 bekend. Een ongekende afname van het aantal passagiersvluchten werd er geregistreerd. Logisch, aangezien de coronacrisis de luchtvaart in het voorjaar van 2020 bijna helemaal plat legde. In de zomer kon er, met name in Europa, voorzichtig gestart worden met een herstel, maar de tweede coronagolf zette veel weer op slot. In het jaar 2020 vlogen er 1.8 miljard passagiers over de wereld, tegenover 4.5 miljard in 2019.

Crisis

ICAO zette ook de coronapandemie uit tegenover voorgaande crises. Startende bij de oliecrisis in de jaren ’70 waar slechts een de stijgende lijn afvlakte. Crises daarop lieten opnieuw een afvlakking of een lichte daling zien van de groei in de luchtvaart, zoals tijdens de Golfoorlog in 1990. Zelfs de aanslagen van 9/11 en de financiële crisis staan niet in verhouding tot de ongekende daling van de coronapandemie.

© ICAO

Internationaal

Het internationale vliegverkeer heeft de grootste domper gehad. Terwijl binnenlandse vluchten wereldwijd gehalveerd waren, werden er bijna driekwart minder international reizigers geregistreerd.

Ook na de aankondiging van het kabinet vorige week met betrekking tot reizen lijkt een herstel van de reisindustrie nog ver weg. De Nederlandse ‘reis-lockdown’ werd verlengd tot april, waardoor de reisindustrie nog lang stil ligt. Enkel noodzakelijke reizen worden niet afgeraden door de Nederlandse overheid.