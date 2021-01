KLM 747 onderweg naar Tel Aviv voor ombouw tot vrachttoestel

Een Boeing 747 van KLM is op dit moment onderweg vanuit Amsterdam naar Tel Aviv. De Jumbo Jet zal daar hoogstwaarschijnlijk worden omgebouwd tot vrachttoestel.

PH-BFW

Het gaat om een Boeing 747-400 Combi met registratie PH-BFW. Onder vluchtnummer KLM747 steeg het om 09:13 op vanaf de Kaagbaan om koers te zetten naar het Israëlische Tel Aviv. Daar wordt de Queen of the Skies iets voor 13:00 uur (Nederlandse tijd) verwacht. Het is de laatste in een reeks 747’s dat de vloot van KLM verlaat.

Bron: flightradar24

Vracht

Het toestel, met de naam City of Shanghai werd in 2000 geleverd aan KLM. De laatste lijnvlucht van het vliegtuig vond al plaats in oktober vorig jaar. De combi-configuratie verdeelt, zoals de naam al doet vermoeden, de ruimte aan boord tussen passagiers en vracht. Naar verwachting wordt de 747 in Israël omgebouwd tot een volledige vrachtconfiguratie.