Nederland ontvangt nog geen extra F-35’s komend jaar

Lockheed Martin zal in 2021 acht F-35’s aan Nederland leveren, zoals eerder is overeengekomen. Dat bevestigde de Amerikaanse vliegtuigbouwer aan Up in the Sky.

In 2020 werkte Lockheed Martin met een herzien contract, om vijf F-35’s af te leveren aan Nederland. Dat herziene contract is nagekomen. Oorspronkelijk zou de Koninklijke luchtmacht in 2020 acht toestellen ontvangen. Vanwege problemen als gevolg van de corona-pandemie, zoals leveringsproblemen bij toeleveranciers, zag Lockheed Martin zich gedwongen de eerdere contracten te herzien.

Minder

De contractherziening van vorig jaar, betekent dat Nederland op dit moment nog altijd over drie toestellen minder beschikt dan oorspronkelijk de planning was. Het komende jaar zal Lockheed Martin deze achterstand niet inhalen. In de jaarlijkse voortgangsrapportage F-35, die in september door de minister van Defensie werd aangeboden aan de Kamer, staat een aangepaste planning. Vergeleken met de planning met de voortgangsrapportage van 2019, is te zien dat er in 2022 twee extra toestellen zullen worden afgeleverd. In 2023 zal de laatste van de drie ‘ontbrekende’ F-35 worden geleverd. De negen extra bestelde F-35’s worden in 2023 (drie) en 2024 (zes) verwacht.