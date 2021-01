Prototype Russisch verkeersvliegtuig glijdt van de baan bij test | Foto’s

Bij grondtesten is een prototype van de MC-21, een nieuw Russisch verkeersvliegtuig van de baan gegleden.

Simulatie

Het toestel was bezig met tests waarbij afgebroken starts en noodstops met een gesimuleerde storing van één motor werden uitgevoerd. Na het afbreken van de start lijkt de MC-21 naar rechts te zijn bewogen en is uiteindelijk naast de baan in de sneeuw tot stilstand gekomen.

Irkut MC-21 prototype overruns runway on landing at Zhukovsky Airport in Russia during a test flight. No injuries reported. https://t.co/JVDXwI08Qb pic.twitter.com/FcrPRsCe3P — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) January 18, 2021

In een reactie laat UAC, de fabrikant van het toestel, weten dat er niemand gewond is geraakt en dat er geen zichtbare schade is gevonden. Ook werden geen systeemfouten geregistreerd. De redenen voor het incident worden onderzocht.