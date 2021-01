Qantas ziet opnieuw mogelijkheden voor Project Sunrise

Qantas is voorzichtig positief over Project Sunrise en wil opnieuw kijken naar plannen voor het uitvoeren van ultralangeafstandsvluchten. Dit laat CEO Alan Joyce weten tijdens een conferentie van Reuters Next.

Project Sunrise

Onder de naam Project Sunrise wil de Australische maatschappij vluchten uitvoeren van Sydney en Melbourne naar Londen en naar New York. Voorafgaand aan de coronacrisis nam dit plan steeds concretere vormen aan. Zo werden er al testvluchten uitgevoerd tussen Sydney en Londen en New York en is de Airbus A350-1000 geselecteerd voor het uitvoeren van de vluchten. Als gevolg van de coronacrisis koos Qantas ervoor om in mei vorig jaar de plannen voor Project Sunrise voorlopig in de koelkast te zetten.

Een 787-9 van Qantas landt na een testvlucht voor Project Sunrise – ©James D Morgan/Qantas

Potentie

Alan Joyce, CEO van Qantas, heeft onlangs tijdens een virtuele conferentie van Reuters Next aangegeven te geloven in Project Sunrise. Volgens hem zal het initiatief van de luchtvaartmaatschappij om ultralangeafstandsvluchten te lanceren nog levensvatbaarder zijn in de wereld na het coronavirus. Hij stelt dat mensen in de markt na de coronapandemie de voorkeur zullen hebben om direct te vliegen, in plaats van via hubs te vliegen. “Hopelijk kunnen we tegen het einde van 2021 [Project Sunrise] opnieuw bekijken wat het geschikte moment is om te beginnen. De balans heeft prioriteit, maar we denken dat je dat kunt doen en tegelijkertijd de balans kunt herstellen”, aldus Joyce.

Qantas stond voor de coronacrisis op het punt om twaalf Airbus A350-1000’s te bestellen. Deze order is met het pauzeren van het project vorig jaar ook op de lange baan geschoven. Joyce voegt toe: “We gaan natuurlijk pas een bestelling plaatsen voor nieuwe vliegtuigen als we zien dat de internationale markten zich herstellen.”