Welke kansen liggen er voor vakantievliegers in de huidige markt?

Een segment van de luchtvaartmarkt dat momenteel zwaar te lijden heeft onder de coronapandemie is dat van de vakantievliegers. De reisbeperkingen en het gebrek aan passagiers brengen amper geld in het laatje. Hoe kan er toch geld worden verdiend?

De markt

TUI en Condor, zomaar twee luchtvaartmaatschappijen wiens businesscases bestaan uit het vervoeren van passagiers naar vakantiebestemmingen. De wereldwijde reisbeperkingen als gevolg van het coronavirus hebben deze markt zo goed als doen opdrogen. Met het gebrek aan passagiers zijn ook de inkomsten gekelderd.

Vracht

Tegelijkertijd is luchtvracht een van de weinige lichtpuntjes in de markt. Met het wegvallen van de passagiersmarkt is ook de vrachtcapaciteit flink gedaald. Passagierstoestellen nemen immers veel vracht mee in het ruim. Omdat de vraag naar vrachtvervoer niet is gedaald, zijn de prijzen de hoogte in gegaan. Veel maatschappijen, zoals KLM en Lufthansa, zijn als gevolg hiervan passagiersvliegtuigen gaan inzetten als vrachttoestellen. . Een ondersteunende factor hierbij is dat er naar een aantal van de bestemmingen in het netwerk van dergelijke maatschappijen ook vóór corona al vracht werd meegenomen. Dit intensifiëren is dan een relatief kleine stap.

Vakantievlieger

Zoals hierboven beschreven is liggen de prijzen voor luchtvracht momenteel dus hoog. Een mooie reden voor vakantievliegers om daar eens naar te kijken. Maar er zijn meer argumenten. Zo brengen vliegtuigen die aan de grond staan ook hoge kosten met zich mee. Als een toestel op de lange termijn in de mottenballen moet staan, is er immers uitgebreid en kostbaar onderhoud vereist. Bovendien vervallen de licenties van het personeel als er geen vlucht is. Het kan dan veel goedkoper zijn om individuele vrachtvluchten te voltooien in plaats van dure simulatortraining.

Condor en TUI zijn twee voorbeelden van maatschappijen die inspelen op bovenstaande mogelijkheden. Condor heeft haar 767-vloot ingericht op vrachtvervoer en vliegt naar atypische bestemmingen als Shanghai en Lapland. De lading loopt dan uiteen van corona-testkits, auto-onderdelen of zelfs hele testvoertuigen voor de automobielindustrie.

Ook TUI probeert een deel van de uitgevallen vakantievluchten te compenseren met vachtvluchten. Vooral de longhaul-vloot wordt ingezet voor het transport van medische producten of machineonderdelen. In de afgelopen weken zijn er zo’n 30 vluchten geweest naar de VS, Mexico of Argentinië.

Our TUI #Cargo team has started continuous operations. ✈️📦 So far, 30 flights have been carried out and 20 more are planned for the coming days. pic.twitter.com/pgnaaCpDed — TUI Group (@TUIGroup) January 15, 2021