Definitief einde voor FedEx’ veertig jaar oude MD-10-vloot

FedEx faseert definitief haar hele MD-10-vloot uit. Eerder werd al bekend dat een deel van de vliegtuigen niet meer terugkwamen, maar de luchtvrachtmaatschappij zet nu definitief een punt achter de veertig jaar oude vloot.

MD-10

Momenteel opereert FedEx nog met zeventien MD-10’s. De vloot is inmiddels gemiddeld al zo’n veertig jaar oud en dus reden voor vervanging. “We hebben succesvol onze A310-vliegtuigen uitgefaseerd, en we verwachten dat onze hele MD-10-vloot tegen het einde van het fiscale jaar 2022 met pensioen zal gaan”, zo schrijft FedEx in haar jaarrapport. Hiermee komt er een definitief eind aan het MD-10-tijdperk van Fedex. In totaal opereerde de vrachtmaatschappij met meer dan tachtig MD-10’s die sinds de jaren ’80 geleverd werden.

Modernisering

De vloot van FedEx wordt gemoderniseerd met onder andere de Boeing 777F en 767F, vrachtversies van de bekende 777 en 767. Eerder nam FedEx al de nieuwe ATR72-600F in ontvangst. De ATR72-600F is het eerste regionale vrachtvliegtuig die wordt aangedreven met propellers. Komende tijd zullen nog meerdere toestellen aan FedEx geleverd worden.