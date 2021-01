KLM staakt mogelijk alle verre vluchten wegens nieuwe maatregelen

KLM gaat vanaf vrijdag alle intercontinentale vluchten, en delen van het Europese vliegverkeer stilleggen als de coronasneltest verplicht blijft voor bemanning. KLM probeert echter nog wel een uitzondering op deze maatregelen te krijgen.

Sneltest

KLM heeft dit besluit genomen nadat woensdagmiddag bekend werd dat de overheid een coronasneltest verplicht stelt voor vluchten naar Nederland. Hierdoor moeten alle reizigers, inclusief bemanning, een sneltest ondergaan. Indien deze positief is, wordt het crewlid niet toegelaten in Nederland. KLM laat aan diverse media weten dat zij het risico niet willen lopen dat de bemanning in een ver land vast komt te zitten. Hierdoor worden ook vracht- en repatriëringsvluchten voor KLM onmogelijk. Een grote impact op de luchtvaartmaatschappij. In Europa worden enkel vluchten met een overnachting gestopt.

Uitzondering

De Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) meldt dat KLM nog probeert een uitzonderingspositie te krijgen voor de bemanning. “Er zit volgens KLM een nuance in en wel dat de directie op dit moment de overheid (lees de Tweede Kamer) ervan probeert te overtuigen dat een uitzondering van crew op de antigeen(snel)test vanuit buitenlandse bestemmingen noodzakelijk is om de ICA vluchten uit te kunnen blijven voeren”, zo stelt de VNC. Als er geen uitzondering komt zullen inderdaad alle internationale vluchten gestaakt worden.

Vliegverbod

Woensdagmiddag kondigde het kabinet extra maatregelen aan, waaronder de sneltest, maar ook een vliegverbod voor Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk en alle Zuid-Amerikaanse landen.

