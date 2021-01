Nieuwe Hawker Hunter naar Nederland?

De Dutch Hawker Hunter Foundation heeft een nieuwe tweezits Hawker Hunter aangekocht. Dit maakte de stichting bekend in een persbericht.

Sinds 2007 beschikt de DHHF over een tweezits Hawker Hunter T.8C. Deze voormalige Royal Air Force Hunter kreeg het kleurenschema van de Hawker Hunter van de Koninklijke luchtmacht. In 2008 kocht de stichting een tweede Hunter aan, een éénzits Hunter F.6.

Hunter F.6 van de DHHF in de kleuren van de Koninklijke Luchtmacht © Leonard van den Broek

Problemen

In 2019 was het altijd de éénzits Hunter die op vliegshows optrad. De Hunter T.8C kampte al langer met motorproblemen. Eind 2019 bleken de problemen zo ernstig dat het toestel niet meer vliegwaardig bleek. Als gevolg van de corona-pandemie zijn er in 2020 alleen trainings- en currencyvluchten gemaakt.

Zwitserland

De stichting heeft echter niet stil gezeten het afgelopen jaar. In Zwitserland bevindt zich nog een aantal vliegwaardige Hunters. Tot 1994 vloog de Zwitserse luchtmacht met de type en heeft de toestellen altijd uitstekend onderhouden. De DHHF heeft van het Zwitserse Fliegermuseum Altenrhein een tweezits Hawker Hunter T.68 kunnen kopen. Het toestel vloog ooit bij de Zwitserse luchtmacht en heeft nu de civiele registratie HB-RVP. Als de Hunter naar Nederland komt, zal het een Britse registratie krijgen, net als de andere Hunter van de DHHF.

Reünie

De verwachting van de DHHF is dat de nieuwe Hunter voor de zomer naar Nederland zal komen. Overigens is er nog wel een hobbel te nemen, voordat het toestel daadwerkelijk naar Nederland komt. Volgens berichten op de website van het Zwitserse museum, is het besluit tot verkoop genomen zonder medeweten van de leden van de Zwitserse stichting die het museum beheert. Een aantal leden zijn nu een tegenbeweging begonnen, om de verkoop van de Hunter tegen te houden.