Ruim 50.000 gestrande reizigers in 2020 terug naar Nederland gehaald

De reisbranche heeft in 2020, in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, meer dan vijftigduizend Nederlanders in het buitenland teruggehaald naar Nederland.

Repatriëring

Als gevolg van de coronacrisis kwamen duizenden reizigers vast te zitten in het buitenland. Voornamelijk in de maanden maart, april en mei werden veel reizigers gerepatrieerd. Zowel KLM als Transavia, TUI en Corendon hebben bijgedragen aan deze grote operatie. Daarnaast was ook de ANVR betrokken in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse zaken.

“De repatriëring van tienduizenden gestrande Nederlanders is een ongekende operatie geweest. Ik ben de reisbranche en andere betrokken partners zeer dankbaar voor de enorme inspanning die ze hebben geleverd om al deze mensen weer veilig thuis te brengen”, aldus minister Blok.

Restricties

2020 was ook voor de reissector een zwaar jaar door de vele restricties. Met de nieuwe Britse coronavariant en de aanhoudende lockdown lijkt die lockdown voor de reissector alleen maar langer te duren.

“Nederlanders houden van reizen, en dat is prachtig. Ik gun het iedereen om weer onbezorgd op reis te kunnen. Helaas kan ik op dit moment nog niet met zekerheid zeggen wanneer het weer mogelijk is om op vakantie naar het buitenland te gaan. Gezondheid staat natuurlijk voorop, de start van de vaccinaties stemt hoopvol. Als overheid zijn we achter de schermen bezig om vorm te geven aan het antwoord op de vraag hoe we straks verantwoord en ‘coronaproof’ op vakantie kunnen. De ervaringen en inzichten van de reisorganisaties zijn hierbij heel belangrijk. We blijven daarom ook de komende tijd, nauw met elkaar in gesprek”, aldus minister Blok.