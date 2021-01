Trump vertrekt voor het laatst met Air Force One | Video

Donald Trump heeft woensdag voor de laatste keer Washington verlaten met de Air Force One. Bij vertrek klonk het nummer My Way van Frank Sinatra uit de luidsprekers van de Air Force One, zo meldt CNN.

Donald Trump is inmiddels vertrokken uit het Witte Huis in Washington. Aan boord van helikopter Marine One vloog Trump naar de vliegbasis waar de 747, Air Force One, klaar stond. De 747 zal richting Florida vliegen wat meteen de laatste Air Force One-vlucht is van de president. Eind van de dag (Nederlandse tijd) legt de nieuwe president Joe Biden de presidentiële eed af.

Bij vertrek klonk het nummer My Way van Frank Sinatra uit de luidsprekers van de Air Force One, zo meldt CNN. Bekijk het vertrek van Donald Trump in de onderstaande video.

Take-off start vanaf minuut 26.