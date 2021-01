Elbers: ‘meer ontslagen bij huidige pakket nieuwe maatregelen’

Als vliegpersoneel voor het terugvliegen naar Nederland een negatieve sneltest moet overleggen is de kans groot dat KLM vanaf zaterdag stopt met het uitvoeren van langeafstandsvluchten. KLM-topman Elbers zegt in het NOS Radio 1-journaal te hopen op “maatwerk”, maar waarschuwt voor nieuwe ontslagen.

Sneltest

Met het pakket aan nieuwe maatregelen, zoals dat gisteren door het kabinet is aangekondigd, raakt KLM in de knel. Het vliegpersoneel op vluchten naar landen met een verhoogd besmettingsrisico zou gelijk worden gesteld aan reizigers, waardoor het voor iedere terugvlucht een negatieve sneltest moet overleggen. KLM hoopt op een uitzondering en “maatwerk” voor bemanningsleden.

In het NOS Radio 1 Journaal geeft CEO Pieter Elbers zijn reactie. “Als iemand onverhoopt een positieve test in São Paolo of Nairobi ondergaat, zouden we die collega moeten achterlaten. Dat kunnen we vanuit goed werkgeverschap natuurlijk niet doen.”

Uit een reactie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat het vliegpersoneel alleen niet onder de sneltestverplichting valt indien het binnen het beveiligde gebied van de luchthaven blijft. Dit levert voor KLM echter een vrijwel onwerkbare situatie op, aangezien het vliegpersoneel voor een terugvlucht altijd eerst overnacht in een hotel. Deze bevindt zich doorgaans buiten het douanegebied.

Extra ontslagen

Mocht er geen uitzondering worden gemaakt, dan ziet KLM zich mogelijk genoodzaakt tot het geheel stoppen met het uitvoeren van langeafstandsvluchten. Zoals het er nu voorstaat zouden honderden vracht- en passagiersvluchten per week worden geschrapt. Het stoppen met deze vluchten zou volgens Elbers opnieuw een “enorme financiële aderlating” zijn. “Dan zullen we nog harder terugvallen, met alle gevolgen van dien.”

De nieuwe maatregelen zouden veel extra ontslagen tot gevolg kunnen hebben. “De afgelopen jaren hebben helaas al 5000 collega’s KLM verlaten. We stonden al op het punt om volgende stappen te zetten, die waren nog van overzichtelijke omvang, hoe pijnlijk ook. Dit zou wederom een forse stap terug zijn.”

Ook vakbonden zijn bezorgd. “Tussen neus en lippen door heeft het kabinet vandaag misschien wel het ontslag aangekondigd van duizenden KLM’ers”, zegt Reinier Castelein, voorzitter van vakbond De Unie, tegen de NOS. De Vereniging Nederlands Cabinepersoneel roept ook op tot een uitzondering voor het KLM-personeel. “Wil de overheid geen uitzondering maken, dan ziet KLM zich inderdaad genoodzaakt om de intercontinentale vloot voorlopig volledig aan de grond te houden,” schrijft de vakbond in een verklaring. “Als de Nederlandse overheid dit niet zou doen geeft zij potentieel KLM de fatale nekslag en zet de toekomst van KLM en tienduizenden werknemers serieus op het spel.”