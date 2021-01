Hoe een MD-10 getransformeerd werd tot ziekenhuis | Video

Een voormalig MD-10-vliegtuig van FedEx werd gedoneerd aan Orbis, een non-profit organisatie. Het toestel werd omgetoverd tot een vliegend ziekenhuis.

Vliegend ziekenhuis

De internationale non-profit organisatie Orbis heeft een vliegend oogziekenhuis. Aan boord van de omgebouwde cargo MD-10 is hoogwaardige medische apparatuur geïnstalleerd, zodat in afgelegen en minder ontwikkelde gebieden in de wereld hulp kan worden verleend en trainingen kunnen worden gegeven, bedoeld voor het tegengaan van blindheid. Het toestel is daarom ook voorzien van een klaslokaal en een experimenteel theater waardoor het geschikt is als lesvoorziening.

