Is er eindelijk hoop voor Norwegian?

De Noorse overheid lijkt, na lange tijd van onderhandelingen, welwillend te staan tegenover financiële steun aan luchtvaartmaatschappij Norwegian.

Steun

De steun, zoals Norwegian en de Noorse regering die nu voor ogen hebben, zal bestaan in de vorm van een ‘hybride-lening’. Deze wordt enkel verleend als Norwegian meer dan 500 miljoen dollar op de financiële markten weet op te halen. Het positieve nieuws volgt op een aantal aankondigingen, die Norwegian onlangs deed, die de maatschappij in een nieuw jasje moeten steken. Hierover schreef Up in the Sky onlangs al een uitgebreid artikel.

Nieuw jasje

Zo wordt de maatschappij aanzienlijk verkleind en zullen er geen langeafstandsvluchten meer worden aangevoerd. Dit laatste betekent ook dat alle Boeing 787’s de vloot zullen verlaten. Jacob Schram, CEO van Norwegian, zegt in een reactie dat de overheidssteun de maatschappij in een veel betere positie brengt om meer financiële middelen op te halen. “Namens iedereen bij Norwegian wil ik de regering graag erg bedanken voor hun steun.”