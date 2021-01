KLM moet nog eens duizend banen schrappen

KLM voelt zich wederom genoodzaakt de organisatie verder in te krimpen. Naast de al eerder geschrapte vijfduizend banen, gaat KLM nog eens 800 tot 1.000 arbeidsplaatsen schrappen.

Verder inkrimpen noodzakelijk

Het verder inkrimpen van luchtvaartmaatschappij KLM is noodzakelijk om de ongekende crisis het hoofd te bieden. Eerder werden al 5.000 banen geschrapt, en donderdag werd bekend dat daar nogmaals 800 tot 1.000 banen bovenop komen. Het gaat om circa 500 fte’s bij het cabinepersoneel, 100 bij cockpit en nog eens 200 tot 400 bij het grondpersoneel. De totale inkrimping van KLM komt daarmee op circa 6.000 banen.

“Nadat we in juli 2020 aankondigden dat 5.000 collega’s het bedrijf noodgedwongen moesten verlaten, is er intensief overlegd en samengewerkt met alle sociale partners. Er zijn verschillende instrumenten uit het sociaal plan ingezet. Deze aanpassing was zeer pijnlijk, maar is gelukt. Ik heb het vertrouwen dat we er weer samen uit zullen komen”, aldus Pieter Elbers.

Nieuwe maatregelen

Deze aanpassing staat nog los van de maatregelen die het kabinet woensdag bekend maakte, zo stelt KLM-topman Pieter Elbers. “Deze reductie staat nog los van de nieuwe maatregelen van het kabinet van de afgelopen 48 uur. De nieuwe maatregelen zijn wel exemplarisch voor de restricties en dynamieken waar we sinds de uitbraak van de pandemie wereldwijd mee te maken hebben. Zelfs als onze bemanningen uitgezonderd worden van deze verplichting, is deze extra reductie van arbeidsplaatsen helaas hard nodig. De effecten van de laatste maatregelen komen hier nog bovenop.”

Het kabinet stelde onder andere een vliegverbod in, en een verplicht sneltest voordat reizigers Nederland binnen kunnen komen. Dit laatste geldt ook voor de bemanning waardoor KLM haar verre vluchten niet kan uitvoeren, ook niet met vrachtvluchten. De maatschappij wil niet het risico lopen dat crewleden in een ver land achter moeten blijven vanwege een positieve coronatest.

Donderdagochtend gaf Elbers nog aan dat de kans groot is dat de nieuwe maatregelen kunnen leiden tot een extra reductie in het aantal arbeidsplaatsen.

