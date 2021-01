United Airlines noteert verlies van 7,1 miljard dollar

United Airlines heeft in 2020 een verlies van in totaal 7,1 miljard dollar geleden. Ook andere Amerikaanse maatschappijen leden miljardenverliezen.

Verlies

United leed in het laatste kwartaal van afgelopen jaar een verlies van 1,9 miljard dollar, waarmee het totale verlies over 2020 op afgerond 7,1 miljard uitkomt. In 2019 maakte de Amerikaanse maatschappij nog meer dan drie miljard dollar winst. Wel verkreeg United veel financiële overheidssteun: in totaal 26 miljard dollar. Er zit nog zo’n twintig miljard dollar in kas, nog niet gebruikte financiële steun inbegrepen.

Delta

Ook andere Amerikaanse maatschappijen leden ongekend hoge verliezen. Vorige week maakte Delta Air Lines bekend dat het een totaalverlies van 12,4 miljard dollar had geleden. Daarmee is 2020 gelijk het slechtste financiële jaar in de bijna 92-jarige geschiedenis van de maatschappij.